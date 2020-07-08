Стало известно, когда Подмосковье откроет гостиницы

В Подмосковье отели и гостиницы откроются 1 августа, пишет ТАСС со ссылкой на постановление губернатора региона Андрея Воробьева.

«Андрей Воробьев подписал постановление, ослабляющее действие ограничений, действующих в Подмосковье... С 1 августа возобновляют работу гостиницы, а также санаторно-курортные организации», — говорится в сообщении.

В Подмосковье коронавирусом заразились почти 60 тыс., выздоровели около 40 тыс., скончались тысяча человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 11 млн, умерли более полумиллиона человек.

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