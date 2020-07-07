В Москве загорелся НИИ биохимии

На юго-западе Москвы наблюдается сильное задымление в НИИ биохимии, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Поступила заявка, что по адресу Миклухо-Маклая, 16/10 к. 1, где расположено Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова Российской академии наук», — сказал источник.

Он добавил, что с крыши идет густой черный дым. О пострадавших не сообщалось. На месте выехали пожарные.

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