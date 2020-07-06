Легкомоторный самолет упал в Нижегородской области

В городе Дзержинске Нижегородской области упал легкомоторный самолет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по региону.

«Поступила информация о падении легкомоторного самолета в Дзержинске. Подробности уточняются», — рассказали в ведомстве.

В свою очередь источник в правоохранительных службах региона сообщил, что об упавшем самолете в районе Игумновского шоссе заявил очевидец. Однако прибывшие на место сотрудники оперативных служб видимых разрушений и самолета не нашли, в настоящее время проводится проверка.