ВОЗ: пандемия коронавируса истощила запасы лекарств от ВИЧ

В более чем 70 странах в результате пандемии коронавируса появился риск истощения запасов антиретровирусных препаратов, использующихся для лечения ВИЧ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Непростая ситуация складывается в 73 странах. Из них 24 государства заявили о критически низких запасах антиретровирусных препаратов или перебоях в поставках этих жизненно важных лекарств», — говорится в сообщении.

По данным ВОЗ, эта ситуация может затронуть свыше 8 млн человек. Это треть общего числа людей, проходящих лечение от ВИЧ.

Генеральный директор ВОЗ Аданом Гебрейесус, слова которого приводятся в сообщении, заявил, что эти данные «вызывают серьезную обеспокоенность».

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