Роспотребнадзор предостерег детей от употребления грибов
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Роспотребнадзор рекомендовал не кормить детей до 14 лет грибами. Об этом говорится на сайте организации.
В сообщении поясняется, что дети тяжелее всего переносят отравление грибами, поскольку в молодом организме недостаточно ферментов для их переваривания.
Также отмечается, что зачастую отравления происходят из-за невнимательности взрослых и неосторожности детей.
Роспотребнадзор не советует собирать грибы у дорог. Кроме того, перед употреблением их стоит отварить в течение 10 минут и приготовить как обычно.
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