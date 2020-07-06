Роспотребнадзор предостерег детей от употребления грибов

Роспотребнадзор рекомендовал не кормить детей до 14 лет грибами. Об этом говорится на сайте организации.

В сообщении поясняется, что дети тяжелее всего переносят отравление грибами, поскольку в молодом организме недостаточно ферментов для их переваривания.

Также отмечается, что зачастую отравления происходят из-за невнимательности взрослых и неосторожности детей.

Роспотребнадзор не советует собирать грибы у дорог. Кроме того, перед употреблением их стоит отварить в течение 10 минут и приготовить как обычно.

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