Путин: пока не ясно, когда Европа откроет свои границы для россиян

Российский президент Владимир Путин заявил, что сроки открытия границ европейских стран пока сложно предсказать. Об этом сообщает ТАСС.

Он сказал, что разобраться в действиях пока не могут сами европейские страны.

По словам Путина, пока не ясно, когда они откроют свои территории как для граждан третьих стран, так и для российских граждан.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 11 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тыс. человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Треть россиян отложили деньги на отдых за границей, показал опрос

— Россия может возобновить перелеты в СНГ раньше, чем в другие страны