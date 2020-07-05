Индия обогнала Россию по числу заражений коронавирусом

Число случаев заражений коронавирусом в Индии к 5 июля достигло 690 тыс. человек. Страна вышла на третье место по числу заболевших, превысив российские показатели, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные минздрава страны.

На сегодняшний день Индия уступает по числу заражений только Бразилии и США, где суммарный счет инфицированных превышает несколько миллионов.

За последние сутки в стране коронавирусом заразились еще 24 850 человек. Всего с начала пандемии в Индии умерли более 19 тыс. пациентов.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 11 млн, умерли более полумиллиона человек.

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