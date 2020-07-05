ВОЗ подтвердила заражение коронавирусом 11 млн человек по всему миру

Число заражений коронавирусом по всему миру за сутки увеличилось более чем на 203 тыс. и превысило 11 млн случаев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения.

Согласно последним данным организации, жертвами COVID-19 стали более 528 тыс. человек. Точное число инфицированных в настоящее время составляет 11 125 245.

Наибольшее число зараженных зафиксировано в Северной и Южной Америке — почти 5,7 млн человек, а также в Европе — более 2,7 млн пациентов.

Ранее о том, что число случаев заражения коронавирусом на планете превысило 11 млн человек сообщал университет Джонса Хопкинса.

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