Коронавирусом в Азербайджане заразились более 20 тысяч человек

Азербайджанские медики зафиксировали 20 324 случая заражения коронавирусом на территории страны с начала пандемии, за сутки заразились более 500 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление оперштаба республики.

«В Азербайджане выявлены еще 523 случая заражения коронавирусом, 451 человек вылечился. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 20 324 факта заражения коронавирусной инфекцией, 11 742 человека вылечились, 250 скончались, 8332 продолжают лечение в больницах особого режима», — говорится в релизе штаба.

По информации властей, специалисты в стране провели более 515 тыс. анализов на наличие инфекции среди своих граждан.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 11 млн, умерли более полумиллиона человек.

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