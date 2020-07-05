На Филиппинах зафиксирован рекордный суточный прирост заболеваемости COVID-19

Число новых заразившихся коронавирусом на Филиппинских островах впервые составило более двух тыс. за сутки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление минздрава страны.

«В связи с тем, что в стране продолжают смягчать карантинные меры, сегодняшний прирост может быть связан с увеличением контактов среди населения», — говорится в сообщении ведомства.

За последние 24 часа на Филиппинах было зафиксировано 2434 новых случая заболевания COVID-19, общее число зараженных достигло 44 254.

С начала эпидемии в стране умерли почти 1300 пациентов.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 11 млн, умерли более полумиллиона человек.

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