Число вылечившихся от коронавируса в мире превысило шесть миллионов

В мире число вылечившихся от коронавируса превысило шесть миллионов, пишет университет Джонса Хопкинса.

Отмечается, что всего скончались почти 531 тысяча, заразились больше 11,2 миллиона человек.

На первом месте в мире по распространению коронавируса находятся США (почти три миллиона заражений и 132 тысячи смертей), на втором — Бразилия (больше 1,5 миллиона заражений и 64 тысячи смертей), на третьем — Россия (674 тысячи заражений и больше 10 тысяч смертей).

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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