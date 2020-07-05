Число жертв ливней в Японии увеличилось до семи

Число погибших на юго-западе Японии из наводнений и оползней, которые были вызваны ливневыми дождями, выросло до семи человек, передает телеканал NHK.

По данным на 10 утра воскресенья (04.00 мск), была подстврждена гибель семи человек. Кроме того, у еще 14 человек отсутствуют признаки жизни, но их смерть пока официально не подтверждена. При этом четыре человека значатся пропавшими без вести.

Как сообщается, в ряде районов на юго-западе Японии уже выпало до 400 миллиметров осадков. В префектурах Кумамото и Кагосима проводится эвакуация 320 тысяч человек.

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