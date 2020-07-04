Следователю Миниахметову вернули удостоверение СК

Следователю Руслану Миниахметову, которого СК обвинил во взяточничестве, вернули удостоверение, личные вещи, и отпустили. Об этом рассказал РИА «Новости» его адвокат Константин Трапаидзе.

Как отметил Трапаидзе, процессуального статуса у Миниахметова нет. Его коллеги во время допроса и обыска вели себя корректно. В свою очередь, защита предоставляла исчерпывающие ответы на все вопросы следствия.

«Мы ничего не скрывали, не отказывались, не заявляли отводов», — пояснил адвокат.

Трапаидзе подчеркнул, что показания против Миниахметова давал дважды судимый за мошенничество человек.

«Он заявил, что часть денег, которые судом были обращены в счет компенсации вреда, якобы пошла на взятку. Эта версия ничем, кроме его показаний, не подтверждается», — заключил защитник.

Ранее стало известно, что против следователя СК возбуждено уголовное дело по статье 290 УК России (получение взяток в особо крупном размере).

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