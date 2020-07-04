Японские власти намерены эвакуировать более 320 тысяч человек из-за ливней

Спасатели в Японии планируют эвакуировать около 322 тыс. человек из затопленных районов на юго-западе страны из-за мощных ливней и угроз схода оползней, передает телеканал NHK.

По данным канала, в префектурах Кагосима и Кумамото началась эвакуация 227,8 тыс. жителей, более 92 тыс. граждан только получили рекомендации к эвакуации.

За последние сутки в указанном регионе выпало около 400 мм осадков. Местные жители сообщают об обрушении домов и разрушении дорог. Несколько населенных пунктов в результате разлива рек полностью ушли под воду. Без вести пропали 13 человек, двое находятся в критическом состоянии.

Военные и спасатели забирают людей с крыш зданий на вертолетах. Всего в район затопления для помощи населению направлено более 10 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что из-за сильных дождей в отдельных районах японских префектур Кумамото и Кагосима объявлен самый высокий пятый уровень погодной опасности. Выпущено предупреждение о необходимости эвакуации.

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