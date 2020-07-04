Российский самолет участвовал в тушении пожара на фабрике фейерверков в Турции

Российский самолет-амфибия Бе-200 участвовал в тушении пожара на фабрике фейерверков в Турции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на члена совета директоров компании-эксплуатанта самолетов СМС Savunma Sanayi Физули Моллаева.

Пожар был успешно ликвидирован, отметил Моллаев.

Ранее сообщалось, что на фабрике фейерверков в провинции Сакарья на северо-западе Турции прогремели несколько взрывов. По последним данным, в результате произошедшего погибли четыре человека, еще 114 пострадали.

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