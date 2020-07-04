Число случаев COVID-19 в мире превысило 11 млн

В мире выявлено более 11 млн случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает университет Джонса Хопкинса.

По последним данным, в мире зафиксировано 11 031 905 случаев COVID-19, из них 523 777 — с летальным исходом. Выздоровели 5 816 375 человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России президент объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись.

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