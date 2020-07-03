Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 10,7 млн

Количество выявленных случаев коронавируса в мире за последние сутки увеличилось на 175 723, передает РИА «Новости» со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Таким образом, число выявленных случаев коронавируса в мире за все время превысило 10,7 млн.

Скончалось за все время более 517 тысяч заболевших COVID-19.

Наибольшее число заражений зарегистрировано в Северной и Южной Америке — 5 445 710 и Европе — 2 737 689.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В России в качестве мер были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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