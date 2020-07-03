Двое взрослых и ребенок утонули в озере в Кемерове
На Красном озере в Кемерове три человека утонули, в том числе ребенок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СУСК РФ по Кемеровской области.
Происшествие произошло днем 3 июля.
«В озере Красное утонули 40-летний мужчина, его 45-летняя сожительница и девочка 9 лет, еще одного ребенка удалось спасти», — рассказали в пресс-службе.
По версии следствия, мужчина с сожительницей и двумя детьми отдыхали на берегу озера. Женщина пошла купаться с детьми. Когда мужчина увидел, что они тонут, то попытался их спасти, однако начал тонуть сам. Очевидцам удалось вытащить из воды девятилетнего мальчика.
Отмечается, что погибшие купались в несанкционированном месте.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
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