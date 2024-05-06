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Шмыгаль заявил, что Украина находится в шаге от вступления в НАТО

Премьер Шмыгаль заявил, что Украина находится в шаге от вступления в НАТО

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Thomas Imo/Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил CBC, что Украина находится в шаге от вступления в НАТО. Его слова приводит канадский телеканал CBC.

«Наша армия работает в соответствии со стандартами НАТО. Мы провели все необходимые реформы, и теперь мы в шаге от приглашения», — подчеркнул он.

При этом он подчеркнул, что Украина пока не просит от Запада поддержки войсками и ожидает только новые поставки военной техники. При этом Шмыгаль выразил убежденность, что поражение Украины приведет к Третьей мировой войне.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что организация не выполнила два важных пункта по поддержке армии страны, касающихся поставок техники Украине.

Ранее французский политик Вале заявил, что отправка западных войск на Украину приведет к войне РФ и НАТО.

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