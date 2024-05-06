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Макрон связал будущее Европы с развитием отношений с Китаем

Макрон: будущее Европы зависит от развития отношений с Китаем

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущее Европы зависит от способности развивать сбалансированные отношения с Китаем. Его слова перед трехсторонними переговорами с председателем КНР Си Цзиньпином и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен приводит ТАСС.

Макрон подчеркнул, что международная ситуация обязывает «как никогда прежде» развивать диалог Европы и Китая.

Французский лидер призвал преодолеть структурные трудности, в частности, в экономике, где «логика разделения может оказаться пагубной».

«Мы хотели бы поделиться с вами сегодня утром в обстановке дружбы и доверия как моментами, по которым мы сходимся во мнении, так и нашими опасениями, чтобы попытаться преодолеть их, потому что будущее нашего континента, несомненно, будет зависеть и от нашей способности продолжать развивать сбалансированные отношения с Китаем, чего мы и хотим», — заявил Макрон.

5 мая Си Цзиньпин отправился в турне по Европе впервые за пять лет. Известно, что председатель КНР планирует посетить Францию, Сербию и Венгрию по приглашению глав этих государств.

По сообщению МИД КНР, европейское турне продлится с 5 по 10 мая. Также в ведомстве отметили, что визиты политика в европейские столицы поспособствуют развитию отношений Китая с Европой в целом и придадут новый импульс глобальному мировому развитию.

Ранее стало известно, что обсудят Си Цзиньпин и Макрон в Париже.

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