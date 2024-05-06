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ВСУ попытались атаковать территорию Белгородской области беспилотником

Минобороны сообщило о сбитом украинском дроне в Белгородской области

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Reuters

Российские военные пресекли очередную попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударить по объектам РФ с помощью беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что в 12:30 ВСУ попытались совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области. Однако аппарат сбили средства противовоздушной обороны (ПВО).

О повторной попытке атаковать регион сообщил и губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, целью стал движущийся легковой автомобиль на участке автодороги в районе села Березовка. Пострадавший доставлен в Центральную районную больницу бригадой скорой.

До этого сообщалось, что при атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобусы в Белгородской области 40 человек получили ранения. Более 30 человек, включая детей, были доставлены в больницы. Десять человек получили амбулаторную помощь.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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