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Звезду «Улицы разбитых фонарей» сбил автомобиль в Петербурге

Shot: звезда «Улицы разбитых фонарей» Майоров попал под автомобиль в Петербурге

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Александр Майоров/VK

В Санкт-Петербурге актер Александр Майоров, известный по сериалам «Невский», «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей», попал под машину. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Накануне вечером Майоров пытался перейти в неположенном месте дорогу в районе ж/д станции «Ольгино» на Приморском шоссе — надалеко от кемпинга. Артист активно махал руками, но его не пропускали. В этот момент в сторону поселка Лисий нос ехала Subaru с архангельскими номерами. Водитель не заметил пешехода», — говорится в публикации.

Отмечается, что актер пытался перебежать дорогу в нетрезвом состоянии. После аварии Майоров примерно 15 минут был без сознания, но затем пришел в себя и попытался убежать. В больнице у актера диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и два перелома костей правой ноги.

На странице Майорова в соцсети «ВКонтакте» режиссер Лия Рольбина написала, что пострадавший сейчас находится под наблюдением врачей.

До этого сообщалось, что мужчина на мопеде едва не влетел в толпу прихожан Владимирского собора в Петербурге. По словам очевидцев, доставщик летел по тротуару и затормозил в самый последний момент перед группой верующих — они в этот момент собирались на крестный ход. К мужчине тут же подбежали люди в черном и оперативно увели его вместе с мопедом подальше от толпы.

Ранее дорожный конфликт перерос в массовую драку в Краснодарском крае.

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