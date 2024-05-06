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Медведев рассказал об учениях России с тактическим ядерным оружием

Медведев: Генштаб России проводит учения на случай ядерной войны с Западом

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Генеральный штаб России готовится к учениям, в том числе к отработке применения нестратегического оружия, в связи с действиями западных стран. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Сегодня Генштаб начал подготовку к учениям, включая мероприятия по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», — написал он.

Медведев подчеркнул, что отправка войск Запада на Украину для участия в специальной военной операции повлечет прямое вступление их стран в конфликт, на что России нужно будет отвечать.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия анонсировала военные учения с отработкой запуска ядерного оружия в связи с заявлениями западных политиков о готовности отправить войска на Украину.

6 мая российское Минобороны сообщило, что генштаб Вооруженных сил РФ по поручению президента страны Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ. В ходе учений будет также отработан комплекс мер для применения нестратегического ядерного оружия.

Ранее Медведев назвал «хором негодяев» политиков, призывающих к отправке войск на Украину.

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