Участница шоу Плющенко рассказала о поддержке Гном Гномыча

Капитан команды по синхронному катанию «Кристалл Айс Джуниор» Мария Кольцова в интервью «Газете.Ru» рассказала о поддержке фигуристов-одиночников во время совместных репетиций при подготовке к шоу Евгения Плющенко.

Кольцова взаимодействовала в своих номерах с известными одиночницами — Юлией Липницкой, Ксенией Синицыной, Елизаветой Нугумановой, а также получала поддержку от Александра Плющенко — сына Плющенко и Яны Рудковской, известного по домашнему прозвищу Гном Гномыч.

«Многие одиночники сами впервые видят синхронное катание и всегда удивляются, потом смотрят наши тренировки, выступления, болеют за нас, — рассказала Кольцова. — Лиза Нугуманова перед каждым нашим выходом с акселем говорит: «Девочки, я в вас верю, вперед, вы самые лучшие!». И Александр Плющенко тоже.

Им всем очень интересно наблюдать, особенно когда мы что-то прыгаем или делаем похожие элементы из одиночного катания — те же вращения. Даже бывает, что повторяют нашу необычную хореографию».

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