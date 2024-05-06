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Неадекватного мужчину с игрушечным пистолетом задержали в администрации Забайкалья

В администрации губернатора Забайкалья задержали мужчину с игрушечным пистолетом

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В Чите полицейские задержали мужчину, который пришел в здание администрации губернатора Забайкальского края Александра Осипова с игрушечным пистолетом. Об этом сообщает РИА Новости.

Свидетель произошедшего рассказал агентству, что задержанный мужчина вел себя неадекватно, требовал Осипова и размахивал обращением к нему.

Он был задержан на месте сотрудниками полиции и Росгвардии. После задержания силовики установили, что пистолет был игрушечным.

В апреле 17-летнего подростка с игрушечным пистолетом задержали в кемеровском кафе. Парень рассказал, что принес его ради шутки. В отношении него составили протокол по статье о мелком хулиганстве, ему грозит штраф в размере 1000 рублей либо административный арест сроком до 15 суток.

В марте мужчина с игрушечным пистолетом напугал местных жителей в Нижнем Новгороде.

Ранее полиция задержала двух молодых людей, пришедших в банк с водяным пистолетом.

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