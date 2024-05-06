Появилось фото с места атаки ВСУ по автобусу с людьми в Белгородской области

Появилась фотография с места удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по автобусам в Борисовском районе Белгородской области. Ее в своем Telegram-канале опубликовал губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате атаки пострадали 35 человек, среди них двое детей. Еще шестерых граждан, отметил Гладков, спасти не удалось.

«На месте работают все оперативные службы. Информация уточняется», — написал глава региона.

4 мая в Белгороде произошел взрыв, тогда сообщалось о пяти пострадавших, у них были выявлены черепно-мозговые травмы и осколочные ранения разных частей тела. Позже число жителей Белгорода, которые получили ранения в результате произошедшего в городе взрыва, увеличилось до семи человек.

На следующий день Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Старый Хутор в Белгородской области. В то же время в городе Шебекино упал и сдетонировал украинский дрон. Как рассказал Гладков, в результате атак были повреждены несколько частных домовладений, однако удалось обойтись без пострадавших.

Ранее ВСУ атаковали позиции ВС РФ заминированной мягкой игрушкой на воздушном шаре.