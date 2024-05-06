В дачном кооперативе в Иркутской области началась эвакуация из-за пожара

В дачном кооперативе в Вихоревке в Иркутской области начался верховой пожар. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Братского района Александр Дубровин.

Он отметил, что верховой пожар — самый сложный в тушении и самый опасный. А порывистый ветер и сухая погода могу стать причиной моментального распространения огня по растительности и заброшенным строениям.

Из-за опасности распространения огня началась эвакуация дачников, для них подготовили автобус, но многие выезжают на своих автомобилях.

На месте работают сотрудники МЧС и добровольцы, которые тушат огонь.

Накануне в Крыму произошел пожар на овощехранилище АО «Победа» в селе Жемчужина. Площадь возгорания составила 800 кв. м. По данным МЧС, к борьбе с огнем были привлечены 37 пожарных и 11 единиц техники.

Позже в ведомстве объявили о том, что огонь на овощехранилище в Крыму полностью ликвидирован.

Ранее в станице Голубицкой в Краснодарском крае потушили базу отдыха.