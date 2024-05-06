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В ГД уверены, что от заявления до отправки войск США на Украину лежит пропасть

Депутат Белик: между заявлением и введением войск США на Украину лежит пропасть

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Нина Зотина/РИА Новости

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в разговоре с РИА Новости заявил, что между заявлением и введением американских войск на Украину лежит огромная пропасть.

«Между заявлением и введением американского военного контингента на Украину лежит огромная пропасть», — сказал он.

Он уверен, что в Вашингтоне прекрасно осознают, что означает вступление в войну с Россией как с ядерной супердержавой. Также Белик уверен, что никто из серьезных американских политиков не рвется отправить солдат США на Украину.

До этого лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что в случае поражения Украины Вашингтону, возможно, придется вмешаться в конфликт, задействовав свои войска.

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько заявил, что США направят свои войска в зону конфликта на Украине лишь в крайнем случае, но до этого будут стремиться поддерживать Киев чужими руками.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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