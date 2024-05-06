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В ГД принят закон, по которому ветераны СВО получат автомобили

Госдума приняла закон, по которому ветераны СВО могут получить автомобили

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Госдума в ходе пленарного заседания во втором и третьем чтении приняла законопроект об обеспечении автомобилями с ручным управлением участников спецоперации, которые получили тяжелые ранения. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по труду, социальной политике и делам ветеранов внести поправки в закон, чтобы тяжелораненые участники СВО смогли передвигаться на автомобилях с ручным управлениям.

До этого член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб сообщила, что в этом году пенсии военных будут повышены на 4,5%. По ее словам, повышение военных пенсий произойдет с 1 октября. По предварительным подсчетам, рост составит 4,5%. В 2023 году военные пенсии также повышались с 1 октября. Тогда рост составил 19,5%.

1 мая сообщалось, что в России с 1 мая повысят выплаты некоторым категориям пенсионеров. В их число войдут члены летных экипажей, работники угольной промышленности и все пенсионеры, кому исполнится 80 лет.

Ранее правительство России поддержало законопроект о двойной пенсии для детей-инвалидов.

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