Сунак допустил поражение тори на выборах в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак допустил поражение консервативной партии на выборах. Об этом сообщает Sky News.

По словам Сунака, результаты последних местных выборов свидетельствуют о том, Консервативная партия не сможет одержать победу на парламентских выборах и лейбористы скоро получат большинство в парламенте страны. По его словам, такое развитие ситуации приведет к «катастрофе».

До этого сообщалось, что число сторонников тори в британских региональных советах сократилось в два раза.

Число кресел у консерваторов сократилось до 515, уменьшившись на 474. При этом их соперники из Лейбористской партии получили 1158 мест, увеличив результат на 186 мест по сравнению с результатами год назад. При этом тори опережают не только лейбористы, но и Либеральная демократическая партия с 522 голосами.

При этом по числу местных советов с контролируемым партией большинством лейбористы опережают тори в 8,5 раз — 51 против шести.

Ранее Financial Times писало, что Сунака могут сместить после муниципальных выборов 2 мая.