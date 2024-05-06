Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сунак допустил поражение тори на выборах в Великобритании

Премьер Британии Сунак допустил поражение консервативной партии на выборах

close
100%
Kevin Coombs/Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак допустил поражение консервативной партии на выборах. Об этом сообщает Sky News.

По словам Сунака, результаты последних местных выборов свидетельствуют о том, Консервативная партия не сможет одержать победу на парламентских выборах и лейбористы скоро получат большинство в парламенте страны. По его словам, такое развитие ситуации приведет к «катастрофе».

До этого сообщалось, что число сторонников тори в британских региональных советах сократилось в два раза.

Число кресел у консерваторов сократилось до 515, уменьшившись на 474. При этом их соперники из Лейбористской партии получили 1158 мест, увеличив результат на 186 мест по сравнению с результатами год назад. При этом тори опережают не только лейбористы, но и Либеральная демократическая партия с 522 голосами.

При этом по числу местных советов с контролируемым партией большинством лейбористы опережают тори в 8,5 раз — 51 против шести.

Ранее Financial Times писало, что Сунака могут сместить после муниципальных выборов 2 мая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами