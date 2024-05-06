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«На месте Путина давно нажала бы на все возможные кнопки»: Вяльбе о выдержке президента

Вяльбе заявила, что готова ради Путина пойти в партизаны

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе восхитилась терпением президента России Владимира Путина. Ее слова передает РИА Новости.

«Помимо того, что я привыкла служить своей родине, за Владимира Владимировича готова, если надо, пойти и в партизаны, и в атаку, и куда угодно. Он этого заслуживает. И сейчас, как никогда, заслуживает того, чтобы мы вокруг него объединились.

Я бы уже давно нажала на все кнопки, на которые только возможно, чтобы прямо по центру Лондона уже что-то проехалось и все наконец-то сели и сидели тихо», — сказала Вяльбе.

С 2010 года Вяльбе является президентом ФЛГР.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах. В феврале они стали участниками Спартакиады сильнейших.

Ранее Федор Емельяненко двумя словами описал происходящее на Украине.

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