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В Херсонской области задержали мужчину по делу о шпионаже в пользу СБУ

ФСБ: жителя Херсонской области задержали по делу о шпионаже в интересах СБУ

Жителя Херсонской области задержали по делу о шпионаже в интересах Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Херсонской области.

По данным ФСБ, мужчина с марта 2022 года по январь 2023-го по заданию спецслужб Украины собирал и передавал представителям СБУ данные о местах сосредоточения военнослужащих, вооружения и военной техники ВС РФ. Он делал это, чтобы сорвать выполнение задач российскими военными в рамках специальной военной операции.

В ведомстве уточнили, что задержанный является гражданином Украины. Уголовное дело было возбуждено по статье 276 УК РФ «Шпионаж». Следователи продолжают устанавливать других причастных к нему.

До этого ФСБ уничтожила прибывшего из Литвы диверсанта военной разведки Украины. Мужчина по заданию ГУР МО Украины планировал совершить серию террористических актов на объекте министерства обороны РФ в Московском регионе.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.

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