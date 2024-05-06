Смолов объяснил, почему влюбился в Истомину, испытывающую психологические проблемы

Нападающий «Динамо» Федор Смолов в интервью на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» рассказал о важном разговоре со своей будущей супругой, блогером Кариной Истоминой в начале знакомства.

«Во что влюбился в Карине? Это было при нашем втором серьезном разговоре, когда мы приняли решение открыть друг другу самые болезненные истории из нашего прошлого. Меня это не испугало, потому что я по своему негативному опыту знаю, что рассказать об этом — это большая работа. Наоборот, это было очень смело, меня это порадовало. Я восхитился этим», — сказал Смолов.

5 июня нападающий московского «Динамо» Федор Смолов и Карина Истомина объявили о том, что стали мужем и женой. Молодожены выложили в социальных сетях несколько фотографий со свадьбы. В середине ноября пара стала родителями. У них родилась дочь.

Истомина в 2021 году рассказала о своей наркотической зависимости. Ей также диагностировали пограничное расстройство личности, о чем она сообщала в различных интервью.

В январе прошлого года Смолов заключил контракт с «Динамо». Он является воспитанником клуба. В 2007 году игрок впервые дебютировал за бело-голубых в чемпионате России. С 2012 по 2021 год нападающий защищал цвета сборной России, в составе которой принимал участие в домашнем чемпионате мира 2018 года.

Ранее Истомина рассказала, как Смолов необычно сделал ей предложение.