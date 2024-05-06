Maersk предупредила о серьезных сбоях в контейнерных перевозках

Судоходная компания A.P. Moller-Maersk A/S, крупнейший контейнерный перевозчик в мире, прогнозирует, что во втором квартале 2024 года из-за конфликта в районе Красного моря от 15% до 20% контейнеровозов на маршрутах из Азии в Европу будут вынуждены огибать Африку с юга. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как сообщила датская компания своим клиентам в специальном предупреждении в понедельник, последствия боевых действий в регионе «продолжают расширяться». Это подтверждает оценки Maersk, озвученные на прошлой неделе в отчете о финансовых результатах.

По данным Bloomberg Intelligence, с середины ноября прошлого года примерно 80% контейнерных перевозок через Суэцкий канал были прерваны из-за атак со стороны хуситских повстанцев в Красном море. Сама Maersk стала жертвой нападений, прежде чем в январе перенаправила весь свой флот в обход опасного района.

На прошлой неделе судоходный гигант заявил, что рассчитывает на продолжение конфликта как минимум до второй половины 2024 года, а возможно и до конца года. В результате контейнерные ставки на маршрутах из Китая в восточную часть Средиземноморья за последнюю неделю выросли на 3% — максимальный подъем с середины января, что указывает на возможный дефицит провозных мощностей.

Maersk сообщила клиентам, что при обходном маршруте вокруг Африки расход топлива на каждый рейс увеличивается примерно на 40%. Ставки фрахта судов в настоящее время в три раза выше нормального уровня и фиксируются зачастую на срок до пяти лет. Кроме того, судоходной компании пришлось взять в аренду более 125 тысяч дополнительных контейнеров для смягчения логистических издержек.

До этого стало известно, сколько Красное море продолжит оставаться опасным для судов.

Ранее хуситы атаковали американский эсминец.