Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Maersk предупредила о серьезных сбоях в контейнерных перевозках

Maersk: почти каждое пятое судно будет избегать Красного моря из-за атак хуситов

close
100%
Армия обороны Израиля

Судоходная компания A.P. Moller-Maersk A/S, крупнейший контейнерный перевозчик в мире, прогнозирует, что во втором квартале 2024 года из-за конфликта в районе Красного моря от 15% до 20% контейнеровозов на маршрутах из Азии в Европу будут вынуждены огибать Африку с юга. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как сообщила датская компания своим клиентам в специальном предупреждении в понедельник, последствия боевых действий в регионе «продолжают расширяться». Это подтверждает оценки Maersk, озвученные на прошлой неделе в отчете о финансовых результатах.

По данным Bloomberg Intelligence, с середины ноября прошлого года примерно 80% контейнерных перевозок через Суэцкий канал были прерваны из-за атак со стороны хуситских повстанцев в Красном море. Сама Maersk стала жертвой нападений, прежде чем в январе перенаправила весь свой флот в обход опасного района.

На прошлой неделе судоходный гигант заявил, что рассчитывает на продолжение конфликта как минимум до второй половины 2024 года, а возможно и до конца года. В результате контейнерные ставки на маршрутах из Китая в восточную часть Средиземноморья за последнюю неделю выросли на 3% — максимальный подъем с середины января, что указывает на возможный дефицит провозных мощностей.

Maersk сообщила клиентам, что при обходном маршруте вокруг Африки расход топлива на каждый рейс увеличивается примерно на 40%. Ставки фрахта судов в настоящее время в три раза выше нормального уровня и фиксируются зачастую на срок до пяти лет. Кроме того, судоходной компании пришлось взять в аренду более 125 тысяч дополнительных контейнеров для смягчения логистических издержек.

До этого стало известно, сколько Красное море продолжит оставаться опасным для судов.

Ранее хуситы атаковали американский эсминец.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами