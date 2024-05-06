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Российские врачи спасли пациентку с гигантской опухолью размером с фитбол

В Подмосковье врачи спасли пациентку с 17-килограммовой опухолью

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Shutterstock

Хирурги из Московского областного онкологического диспансера в Балашихе спасли 74-летнюю пациентку с гигантской опухолью в брюшной полости. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Пациентка поступила в больницу на скорой в крайне тяжелом состоянии. Новообразование не позволяло ей нормально лежать, передвигаться и даже дышать. Также из-за гигантского размера опухоли у пенсионерки начали отказывать почки.

«Мы приняли решение об экстренной операции. Выяснилось также, что из-за опухоли произошел перекрут матки на 720 градусов, что выявило выраженные изменения в самом органе. В результате мы удалили матку с придатками и опухоль. Ее вес составил 17,5 кг, а размер – 65 см», — поделился завотделением онкогинекологии больницы Алексей Дзасохов, добавив, что после вмешательства функции почек начали восстанавливаться.

Операция прошла успешно, после результатов гистологического исследования опухоли пациентка получит дальнейшие рекомендации по восстановлению.

Ранее в Уфе врачи спасли 220-килограмового россиянина с гигантской опухолью с признаками нагноения.

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