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В КНР заявили о необходимости углублять стратегическое взаимодействие с ЕС

Си Цзиньпин: Китай и ЕС должны углублять стратегическое взаимодействие

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Thomas Peter/Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин в рамках трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что Китай и Евросоюз должны углублять стратегическое взаимодействие. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Си, Китай и ЕС должны вносить вклад в новый мир и развитие во всем мире, развивать стратегическое сотрудничество и стабильное развитие отношений между Китаем и Европой.

«Китай и ЕС должны твердо придерживаться позиций партнерства, крепко придерживаться диалога и сотрудничества, углублять стратегическое взаимодействие», — отметил лидер КНР.

Си Цзиньпин вместе с супругой Пэн Лиюань впервые за пять лет посетил Францию. В воскресенье он прибыл в Париж. Европейское турне председателя КНР продлится с 5 по 10 мая. В планах также посещение Венгрии и Сербии.

До этого агентство Associated Press писало, что президент Франции Эммануэль Макрон попытается убедить председателя КНР Си Цзиньпина использовать рычаги давления на Россию, чтобы приблизить завершение конфликта на Украине.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.

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