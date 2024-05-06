В КНР заявили о необходимости углублять стратегическое взаимодействие с ЕС

Председатель КНР Си Цзиньпин в рамках трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что Китай и Евросоюз должны углублять стратегическое взаимодействие. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Си, Китай и ЕС должны вносить вклад в новый мир и развитие во всем мире, развивать стратегическое сотрудничество и стабильное развитие отношений между Китаем и Европой.

«Китай и ЕС должны твердо придерживаться позиций партнерства, крепко придерживаться диалога и сотрудничества, углублять стратегическое взаимодействие», — отметил лидер КНР.

Си Цзиньпин вместе с супругой Пэн Лиюань впервые за пять лет посетил Францию. В воскресенье он прибыл в Париж. Европейское турне председателя КНР продлится с 5 по 10 мая. В планах также посещение Венгрии и Сербии.

До этого агентство Associated Press писало, что президент Франции Эммануэль Макрон попытается убедить председателя КНР Си Цзиньпина использовать рычаги давления на Россию, чтобы приблизить завершение конфликта на Украине.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.