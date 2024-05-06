МИД Украины заявил о начале новой гонки вооружений в Европе

Евросоюз должен перейти к военной экономике в связи с началом в регионе новой гонки вооружений. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая в видеоформате перед участниками форума оборонной промышленности ЕС и Украины в Брюсселе, передает ТАСС.

По его мнению, для поддержания мира в ЕС необходимо перейти к экономике и промышленности военного времени. «Мы уже вступили в новую гонку вооружений, осознаем мы это или нет, нравится это нам или нет», — цитирует Кулебу агентство.

Одной из первоочередных задач, по его мнению, является приведение вооружений стран ЕС к единым стандартам. Глава МИД Украины отметил, что в настоящее время французские снаряды подходят только к французским орудиям, то же самое касается немецких и польских.

Украинский министр также высказался за переход к долгосрочным контрактам и планированию в сфере вооружений, а также за усиление сотрудничества оборонной промышленности ЕС и Украины.

3 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны содружества вооружаться, чтобы говорить с Россией и Китаем с позиции силы.

Ранее в МИД РФ заявили, что США размещением ракет в АТР спровоцируют гонку вооружений.