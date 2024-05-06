Пашинян не приедет на инаугурацию Путина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет присутствовать на церемонии инаугурации Владимира Путина. Об этом заявил спикер армянского парламента Ален Симонян, сообщает РИА Новости.

На вопрос о том, посетит ли премьер Армении Москву для участия в церемонии инаугурации Владимира Путина, он ответил отрицательно.

Инаугурация Путина состоится 7 мая в 12:00 по московскому времени. Выборы президента России состоялись с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома после обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. На выборах зафиксировали рекордную в новейшей истории России явку — 77,44%.

Известно, что первой страной, которую Путин посетит после инаугурации, будет Китай.

До этого комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ отметила попытки ряда западных стран создать негативный информационный фон перед инаугурацией президента России Владимира Путина.

Ранее в парламенте Армении заявили, что РФ продолжает видеть в стране «губернию».