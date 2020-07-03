Отрицавшего коронавирус схиигумена Сергия лишили церковного сана

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Схиигумен Сергий (Романов) в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, 17 июня 2020... Схиигумен Сергий (Романов) в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, 17 июня 2020...
Схиигумен Сергий (Романов) в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, 17 июня 2020...
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Церковный суд Екатеринбургской епархии лишил сана схиигумена Сергия (Николая Романова), который отрицал существование коронавируса и проклял всех закрывающих храмы в период пандемии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя церковного суда Николая Малету.

Так, схиигумен Сергий был признан виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов.

«Низвергнуть схиигумена Сергия, Романова Николая Васильевича, из священного сана», — сказал Малета.

Схиигумен Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы». После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело, в настоящее время он находится под церковным судом.

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