Суд отменил оправдательный приговор мужчине, изнасиловавшему 1,5-годовалую дочь

В Татарстане суд отменил оправдательный приговор мужчине, изнасиловавшему полуторагодовалую дочь, пишет ТАСС со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

«Результаты экспертизы, первоначальные показания самого мужчины и его супруги, а также иные доказательства обвинения в совокупности свидетельствуют о том, что подсудимый действовал с прямым умыслом, и данные травмы невозможно нанести случайно», — сказали в ведомстве.

Ранее суд в Татарстане оправдал 27-летнего жителя Бугульмы, обвиняемого в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью. Суд не нашел состава преступления в действиях мужчины. При этом прокуратура обжаловала данное решение.

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