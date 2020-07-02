Путин поддержал идею присвоить звание «Город трудовой доблести» 20 городам
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Президент России Владимир Путин поддержал идею о присвоении звания Города трудовой доблести 20 городам страны. Трансляцию заседания оргкомитета «Победа» ведет телеканал «Россия 24».
«На мой взгляд, ничто не препятствует реализации предложения наших коллег присвоить почетные звания Города трудовой доблести сразу 20 городам», — сказал глава государства.
Речь идет о таких городах, как Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.
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