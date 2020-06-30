ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили теракт во Владикавказе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ФСБ, сторонник «Исламского государства» (организация запрещена в России)* готовил взрыв у одного из административных зданий города. После осуществления теракта мужчина 1990 года рождения планировал уехать на Ближний Восток, чтобы участвовать в деятельности террористической организации.

Мужчина был задержан, в его тайнике обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства и переписка с боевиками ИГ*.

*Исламское государство — террористическая группировка, запрещенная в России и других странах.

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