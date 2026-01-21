Размер шрифта
В Европарламенте назвали заявления США о Гренландии «стратегической угрозой» ЕС

ЕП: заявления Трампа о Гренландии являются серьезной угрозой для ЕС
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Заявления властей США по поводу захвата Гренландии являются «серьезной угрозой стратегическим интересам ЕС». Об этом говорится в докладе о внешней политике, безопасности и обороне ЕС, который депутаты Европарламента приняли 21 января 2026 года.

«Парламент также выражает серьезную озабоченность по поводу иностранного вмешательства в дела Гренландии, включая гибридные действия и явные угрозы со стороны США её суверенитету, который являются серьезной угрозой стратегическим интересам ЕС, Атлантическому альянсу и порядку, основанному на правилах», — написано в документе.

В тексте доклада депутаты призвали «к единому ответу ЕС» и поддержали совместное заявление нескольких государств-членов ЕС о том, что будущее Гренландии должны решать только Дания и Гренландия. Также в документе выражается тревога по поводу опубликованной в декабре 2025 года стратегии нацбезопасности США, в которой США осудили политику ЕС.

«Признавая жизненно важную роль НАТО и США как ключевого союзника Европы, Парламент также подчеркивает растущую непредсказуемость и изоляционизм во внешней политике США, включая риск вывода войск из Европы», — сказано в резолюции.

В итоге Европарламент призвал к «планированию действий» в чрезвычайных ситуациях в ЕС, к «увеличению и скоординированному расходованию средств» на оборону в государствах-членах союза, к укреплению обороноспособности Европы и к «большей стратегической автономии» при условии сохранения «сбалансированного трансатлантического партнерства».

Доклад внешней политике, безопасности и обороне ЕС был принят 395 депутатами. «Против» выступили 197 народных избранника, а еще 70 воздержалось от голосования. Кроме осуждения США, в документе указано, что вокруг Европы существует «дуга нестабильности», а ЕС должен «укреплять глобальные партнерства» и быть готовым действовать автономно в сфере обороны на основе статьи 42.7 Договора ЕС, которую депутат Европарламента Тейс Ройтен призвал сделать «работающей, а не церемониальной».

5 января президент США Дональд Трамп сообщил о том, что планирует получить контроль над Гренландией, который принадлежит Дании. Власти острова и Дании выступили против этого, их поддержали несколько стран ЕС. Восемь из них решили отправить своих солдат в Гренландию в рамках совместной разведывательной миссии. Трамп в ответ пригрозил ввести против стран-участниц миссии пошлины в 10% с 1 февраля 2026 года, а с 1 июня — увеличить их до 25%. А ЕС начал разрабатывать свой вариант ответа на пошлины Трампа.

Ранее Трамп назвал Гренландию «территорией США».

