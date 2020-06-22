Губернатор Подмосковья продлил запрет на массовые мероприятия

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что несмотря на отмену большинства мер по коронавирусу в регионе, масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий пока сохраняется, передает РИА «Новости».

«По сути, открывается все, остается только маска в местах скопления людей и запрет на проведение массовых мероприятий», — сказал Воробьев в эфире федерального телевидения.

По его словам, с 25 июня в регионе открываются торговые центры, с 1 июля — спортивные объекты, а с середины месяца заработают детские летние лагеря.

Он добавил, что в регионе наблюдается устойчивая динамика по снижению заражения коронавирусом.

По последним данным, в Московской области специалисты зафиксировали 54 375 случаев инфицирования, погибли 783 пациента.

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