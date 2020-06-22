Собянин: Москва переходит на новый этап отмены мер по COVID-19

Москва переходит на следующий этап отмены мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Со вторника, 23 июня, могут возобновить работу кафе и рестораны, а также фитнес-клубы и бассейны, указано в сообщении. Кроме того, разрешается работа библиотек и детских садов.

Отменяются ограничения на работу туристических агентств при сохранении запрета на организацию экскурсий по столице, отметил Собянин.

По последней информации, в Москвы выявлено 213 946 случаев COVID-19, при этом 135 556 человек выздоровели. Скончались 3 597 пациентов.

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