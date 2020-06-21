Американские школы могут открыться с сентября
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Президент США Дональд Трамп назвал прогнозы по возобновлению работы школы страны. Об этом сообщает телеканала Fox News.
По его мнению, образовательные учреждения откроются с начала осени на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
«Мы должны открыть их. Осенью мы их откроем», — подчеркнул Трамп.
Соответствующее заявление он сделал в рамках митинге в городе Талса, штат Оклахома.
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