В России за сутки ликвидировали 40 лесных пожаров
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Спасатели за сутки потушили 40 лесных пожаров в России. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» сообщении.
Общая площадь ликвидированных возгораний составила 252 гектара.
При этом 55 лесных пожаров площадью почти 25 тыс. гектаров действовало на территории страны к полуночи воскресенья, 21 июня.
По имеющимся данным, в Чукотском автономном округе зафиксирована наибольшая площадь пожаров. Там действовало шесть пожаров площадью 17,7 тыс. гектаров.
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