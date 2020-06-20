Москвичам обещают скорое возвращение тепла
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Теплая погода вернется в Москву и область в середине следующей недели, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщает РИА Новости.
Со следующей среды, 24 июня, температура воздуха в регионе будет повышаться и достигнет 28℃, отметил Вильфанд.
Ранее Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в столице 20 июня из-за сильного ливня. Из-за подтоплений в столице перекрыты некоторые дороги.
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