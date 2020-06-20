Калининградская область переходит на второй этап ослабления мер по коронавирусу

Калининградская область с 20 июня возобновляет работу летних кафе, музеев и выставочных комплексов из-за ослабления пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова губернатора региона Антона Алиханова.

«Минувшим днем главный санитарный врач области доложила, что регион по всем показателям готов к переходу на второй этап снятия ограничений», — сказал Алиханов.

По его словам, если медики не зафиксируют существенный рост новых случаев заражения в области, к концу недели власти могут разрешить на улицах города проведение пеших экскурсий и частичную работу детских социальных учреждений.

Он добавил, что данное решение принималось с согласования Роспотребнадзора.

По последним данным, в Калининградской области зафиксировано 2 227 случаев заражения коронавирусом, погибли 36 человек.

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