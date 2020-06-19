Синоптики обещают новую волну тепла

После обещанного синоптиками похолодания в Россию придет новая волна тепла, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Об этом сообщает «Российская газета».

В Москве потепление наступит уже на следующей неделе. Так, если в воскресенье, 21 июня, в столице ожидается +21...+23, то к среде температура может вырасти до +24...+29, отметила Паршина.

При этом резкого потепления не следует ждать на Урале и Дальнем Востоке, предупредила эксперт. С воскресенья до вторника на Урале температура не поднимется выше +15...+20, на Дальнем Востоке ожидается аналогичная погода.

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